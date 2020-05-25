ВОЗ приостановила испытания противомалярийного препарата как возможного средства от коронавируса

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Речь идет о препарате гидроксихлорохин. О приеме его в качестве профилактического средства не раз говорил президент США Дональд Трамп.

В Управлении по контролю за лекарствами США говорили, что препарат может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, которые приводят к смерти.