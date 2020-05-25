Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году

Экзамены начнутся 3 июля. В этот день выпускники школ будут сдавать литературу, географию и информатику. На 6 и 7 июля намечен ЕГЭ по русскому, далее по профильной математике, физике, химии, истории и биологии.

Изначально основной этап ЕГЭ должен был начаться сегодня, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Президент Владимир Путин предлагал начать экзамены 29 и 30 июня. В итоге, как сказал сегодня министр просвещения Сергей Кравцов, в эти даты пройдут пробные экзамены без участия детей.