Вице-мэр Владимир Ефимов: Около миллиона человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

По его словам, в городе не работает или работает в ограниченном режиме 15% экономики. Ефимов добавил, что сейчас обсуждается возможность поэтапного возвращения к работе предприятий сферы торговли, далее на очереди сфера бытовых услуг. Рестораны, по словам вице-мэра, открывать рано. Он сказал, что согласно обсуждаемой сейчас теории, общепит сможет возобновить работу после непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг.