Июльские результаты испытаний вакцины от коронавируса учеными США могут быть известны уже к осени — вирусолог

Результаты испытаний вакцины от коронавируса, проводимые компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США и намеченные на июль, могут быть известны уже к осени этого года. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог, заместитель директора по науке FDA — федерального агентства по регулированию в области пищевой продукции и лекарств США Константин Чумаков.

«Мы работаем над вакциной, испытания идут успешно. И эта вакцина может стать первым и удачным инструментом в борьбе с коронавирусом. Компания Moderna заявила, что третья фаза этих испытаний будет летом этого года, где-то в июле. И есть надежда, что к началу осени результаты будут уже известны. Если она окажется эффективной в защите от болезни, тогда она пойдет уже сразу в производство. И чтобы сократить время, производство будет начато до того, как станут известны результаты клинических испытаний. Просто чтобы выиграть время. Поэтому я думаю, что здесь перспектива неплохая», — рассказал вирусолог.

Как отметил К.Чумаков, его, как ученого, «полученные результаты вполне удовлетворяют». «Те испытания, которые начнутся на людях – волонтерах, могут показать лучшие результаты, чем на животных. И то, что вакцина может превратить вирус в пустячный кашель, мне кажется, это очень хорошо», — отметил он.

Первые проведенные испытания на добровольцах, отметил вирусолог, показали, что вакцина «не только безопасна, она не дает побочных действий, которые бы в Moderna могли зафиксировать».

«Также у людей в крови возникают антитела, которые убивают. Что является хорошим признаком того, что эта вакцина может защитить от болезни. Кроме того, эта вакцина защищает обезьян. Эти животные, которые были привиты этой вакциной, после чего были заражены патогенным вирусом (SARS-CoV-2), они выжили. Это означает, что данная вакцина работает хотя бы на животных. Есть надежда, что она будет также действовать на человеке», — отметил К.Чумаков.

Кроме того, добавил вирусолог, были опасения, что эта вакцина может осложнить течение болезни, однако проведенные испытания показали, что «никакого намека на такое осложнение нет».

«Эти все опасения оказались напрасными. Пока перспективы хорошие», — подчеркнул К.Чумаков.