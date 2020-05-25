Глава Минэкономразвития поддержал решение не раздавать россиянам деньги из Фонда национального благосостояния

Об этом сообщает сайт Znak.com. Максим Решетников сказал, что кризис в этом году не закончится, на восстановление экономики потребуется время и ресурсы. Решетников добавил, что в этом году дефицит консолидированного бюджета может превысить 8%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась против выделения россиянам материальной помощи из бюджета в период карантинных ограничений, поскольку это, по ее мнению, может разогнать инфляцию.

Первый зам.главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев говорил, что призывы раздавать деньги из Фонда национального благосостояния следует рассматривать как стремление расшатать ситуацию в России.