Как пишет сайт Фонтанка, в апреле 30-летняя Мария Симонова вызвала Скорую, но ей ответили, что отправить машину не могут, поскольку больницы принимают только пациентов с коронавирусом.
Затем жительница Петербурга обращалась в Скорую еще раз и ей также ответили, что не могут помочь. Всего было зафиксировано четыре звонка. Спустя некоторое время Симонову обнаружили мертвой.
В администрации района Фонтанке сказали, что в этот период проблем с вызовом Скорой зафиксировано не было.
Следственный комитет Петербурга проводит проверку после смерти пациентки, не дождавшейся Скорой помощи
Как пишет сайт Фонтанка, в апреле 30-летняя Мария Симонова вызвала Скорую, но ей ответили, что отправить машину не могут, поскольку больницы принимают только пациентов с коронавирусом.