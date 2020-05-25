Следственный комитет Петербурга проводит проверку после смерти пациентки, не дождавшейся Скорой помощи

Как пишет сайт Фонтанка, в апреле 30-летняя Мария Симонова вызвала Скорую, но ей ответили, что отправить машину не могут, поскольку больницы принимают только пациентов с коронавирусом.

Затем жительница Петербурга обращалась в Скорую еще раз и ей также ответили, что не могут помочь. Всего было зафиксировано четыре звонка. Спустя некоторое время Симонову обнаружили мертвой.

В администрации района Фонтанке сказали, что в этот период проблем с вызовом Скорой зафиксировано не было.