Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным ведомства, постоялец не сообщил о своей болезни администрации. После этого коронавирус в хостеле обнаружили у двух человек, которые контактировали с зараженным.
Расследование идет по статье о нарушении санитарных норм.
В Москве возбудили уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом, который заселился в столичный хостел
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным ведомства, постоялец не сообщил о своей болезни администрации. После этого коронавирус в хостеле обнаружили у двух человек, которые контактировали с зараженным.