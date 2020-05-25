В Москве возбудили уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом, который заселился в столичный хостел

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным ведомства, постоялец не сообщил о своей болезни администрации. После этого коронавирус в хостеле обнаружили у двух человек, которые контактировали с зараженным.

Расследование идет по статье о нарушении санитарных норм.