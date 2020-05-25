Минкомсвязи предложило протестировать в Москве приложение, которое можно было бы использовать вместо паспорта

Минкомсвязи предложила протестировать в Москве мобильное приложение, которое в ряде случае можно было бы использовать вместо паспорта. Опубликован проект соответствующего постановления. Речь идет о приложении «мобильный идентификатор».

Предполагается, что его можно будет использовать, в том числе, для покупки авиа— и железнодорожных билетов на внутренние рейсы, при регистрации ИП и при предоставлении декларации по налогу на доходы, а также при подаче заявления в полицию.

Эксперимент планируется запустить с 1 июля. При этом срок разработки самого приложения – до 1 декабря.