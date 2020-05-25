Тверской суд Москвы арестовал администратора интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова

Его подозревают в причастности к распространению порнографии.

Подозреваемым по этому делу также проходит создатель интернет-проекта Владимир Воронцов. По версии следствия, два года назад он распространил в социальных сетях интимные фотографии женщины, по заявлению которой в итоге и возбудили дело. Воронцова также обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных снимков. Основатель «Омбудсмена полиции» сейчас также под арестом. Воронцов не признает вину и связывает преследование со своей правозащитной деятельностью.