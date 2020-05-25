Пианист Денис Мацуев, несмотря на пандемию, собирается в июне поехать в Берлин и дать концерт в присутствии зрителей, — сообщает агентство ТАСС. Оно уточняет, что это будет мероприятие, посвященное дирижеру Марису Янсонсу.

Вместе с тем музыкант отметил, что из-за пандемии у него отменилось уже около 150 концертов. Как выразился Мацуев, «накрываются, в том числе, туры, намеченные на весну следующего года».