По уточненным данным, три человека погибли во время урагана в Екатеринбурге

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД. Там уточнили, что информация пока не окончательная, поскольку пострадали и другие районы области.

Штормовой ветер в Екатеринбурге сегодня валил и выкорчевывал деревья, рушил остановки и фасады домов. Одно из вырванных с корнем деревьев упало на здание детского сада. По предварительным данным, никто не пострадал. Более ста тысяч человек остались без электричества. Власти обещают восстановить энергоснабжение к утру завтрашнего дня.