В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ. Он состоится без участия школьников, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выпускники школ начнут сдавать единые госэкзамены 3 июля. По его словам, перенос сроков ЕГЭ не повлияет на приемную кампанию в вузы.