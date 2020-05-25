МИД России рекомендовал воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью

В заявлении ведомства говорится, что исключительные случаи это экстренное лечение либо посещение тяжелобольных родственников.

Напомним, — в конце марта Россия приостановила международные авиарейсы. Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что предпосылок для открытия международного туризма в нашей стране пока нет.