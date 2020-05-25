Правительство запретило импорт топлива в Россию до 1 октября

В кабинете министров это связывают с тем, что в других странах оно стало дешевле.

В Россию из-за рубежа теперь временно нельзя ввезти автомобильный бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо. Цены на эти виды переработанной нефти в России уменьшились незначительно, несмотря на общемировое падение цен на сырье, вызванное развалом сделки ОПЕК+. Все из-за особенностей регулирования, которые защищают стоимость бензина от скачков, вызванных мировыми колебаниями.

В результате, как пишет газета «Коммерсантъ», в Россию стало выгодно ввозить топливо, к примеру, из Норвегии, Южной Корее и Китая. Запрет на подобный импорт в правительстве обосновывают опасениями из-за возможного снижения спроса на российский бензин в период эпидемии коронавируса. В постановлении утверждается, что ограничения должны стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и обеспечить энергетическую безопасность страны.

Министр энергетики Александр Новак ранее выражал мнение, что ввоз дешевого иностранного бензина в Россию нельзя допустить, чтобы поддержать отечественные нефтеперерабатывающие заводы.