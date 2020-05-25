Роспотребнадзор Свердловской области добивается закрытия склада, где подтвердились более 100 случаев коронавируса

Роспотребнадзор Свердловской области через суд добивается закрытия склада, где подтвердились более 100 случаев коронавируса. Предприятие, управляющее сетью алкомаркетов «Красное и Белое», просят привлечь к ответственности за нарушения санитарных правил.

Проверки Роспотребнадзора на злополучном складе, а также в магазинах сети «Красное и Белое», начались сразу после появления информации о массовом заболевании Covid-19. И, как стало известно сегодня, эти проверки выявили многочисленные нарушения. Не было пятидневного запаса масок, бактерицидных ламп. Отсутствие на складе «входного фильтра» — с измерением температуры перед сменой, — санитарные врачи считают причиной массового заражения коронавирусом. «На момент обследования установлено, что к работе были допущены сотрудники, контактировавшие с заболевшими», — процитировали доводы Роспотребнадзора в пресс-служба Свердловского областного суда. Как пишет Znak.com, в составленном протоколе Роспотребнадзор просит официально приостановить деятельность сортировочного центра сети «Красное и Белое». Срок приостановки, — на усмотрение суда. При этом представители сети «Красное и Белое» уже заявляли, что их склад временно прекратил работу. Продукты в магазины сети в Екатеринбурге везут из других городов.

По информации Свердловского управления Роспотребнадзора, у 103 сотрудников сортировочного центра сети «Красное и Белое» подтвержден коронавирус. Ранее власти Свердловской области сообщали о 136 инфицированных.



Требование Роспотребнадзора Железнодорожный суд Екатеринбурга рассмотрит в четверг днём.