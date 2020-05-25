Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, выздоровел и выписался из больницы. Об этом сам Песков сказал Интерфаксу. Он подтвердил, что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.