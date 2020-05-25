Петербуржцы пытаются спасти граффити с изображением Иосифа Бродского

Они отчищают его от краски, но рабочий тут же закрашивает портрет.

Распоряжение закрасить изображение нобелевского лауреата отдала завхоз 189-й школы. Она сама рассказала об этом порталу «Фонтанка.ру»: «вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя».

Но после того, как портрет, сегодня около полудня закрасили, история не закончилась. Поклонники поэта вручную освобождают Бродского из-под краски, но тут же приходит рабочий из школы, который закрашивает его вновь. Как говорят очевидцы, противостояние продолжается. Изображение на стене школы появилось накануне. Его автор Олег Лукьянов рассказал на своей странице «ВКонтакте», что Бродский в день своего 80-летия вернулся на улицу Пестеля и смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда.

Изображение Иосифа Бродского просуществовало около суток.