Конфликт между компаниями, которые оказывают ритуальные услуги, .стал причиной перестрелки на Каширском шоссе, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Участники перестрелки приехали в основном из Оренбурга, — рассказал «Эху» главный редактор проекта База Никита Могутин.

По оценке Могутина, этот конфликт не имеет отношения к московскому рынку похоронных агентств.

Ритуальный бизнес связан с криминалом и в основном устроен в черную, — рассказал в эфире «Эха» специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов.

Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании трех человек в связи с перестрелкой на Каширском шоссе. Их подозревают в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве.