Z Архив новостей новости
5 0 6 0
18:14, 25 мая 2020

5-летнюю девочку, которую родители с рождения держали в больнице, забрали в новую семью

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

В декабре «Медуза» опубликовала материал о девочке, которая с рождения на протяжении пяти лет жила в московском перинатальном центре. Родители утверждали, что их дочь по состоянию здоровья не может покинуть медицинский центр «Мать и дитя». Однако врачи никакого серьезного диагноза не обнаружили и попросили забрать ребенка.
После публикации органы опеки обратились в суд с требованием ограничить родителей девочки в правах. Суд исковое заявление удовлетворил, и обязал родителей ребенка выделять по четверти доходов на его содержание.
В апреле стало известно, что девочке нашли другую семью и планируют оформить все соответствующие документы.
Как отметила Ольга Ярославцева, сейчас девочка уже покинула перинатальный центр. И в ее судьбе все складывается хорошо.

При этом уполномоченная по правам ребенка отказалась сообщить подробности, сославшись на «определенные этические моменты».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 111 6 11575 21.05
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 159 6 20575 20.05
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 72 6 10324 24.05
Новости

Глава ВЦИОМ объяснил, откуда взялась цифра в 27% в статье Bloomberg о рейтинге Путина Этот вывод они проиллюстрировали данными с нашего сайта, не имеющими отношения к рейтингу Путина в обычном понимании…

5 34 6 5169
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 502 6 89899 23.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Свобода, которую мы отдали Многих истинных ценителей Бродского сейчас сильно раздражает массовое цитирование всякими «непосвященными», даже тинейджерами в соцсетях, «Не выходи из комнаты». А зря!..

5 79 6 14531 13:06
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 252 6 47852 24.05
Новости

На юге Москвы неизвестные накануне устроили 20-минутную перестрелку из пистолетов и охотничьих карабинов По предварительным данным, стреляли из охотничьих карабинов «Сайга» и «Вепрь», которые внешне похожи на автоматы…

5 39 6 9341
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 185 6 37244 20.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 304 6 60652 20.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7313 20.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 26 6 5577 24.05
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 5858 21.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 362 6 86798 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Интервью 2020

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стенфордского университета, бывший посол США в России

Что значит «сильное государство»? Я считаю, что Путин действительно устроил новое государство у вас, которое сильнее насчет строить новые ядерные ракеты и послушать ваши телефоны. А насчет школ, насчет госпиталей, насчет дорог?..

5 52 6 12421 22.05
#слушать 48:28 8читать $скачать 11.1 МБ
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Провал активного мероприятия «пленки Деркача» По его словам, все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с США, «ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию»...

5 32 6 8045 22.05

Популярное за неделю

Новости

В интернет попала аудиозапись, на которой глава Липецкой области обсуждает, как переписать статистику по коронавирусу Глава региона подтвердил подлинность разговора, но заверил, что речь шла не об этом…

5 24 6 16034
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 37 6 110040 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 32 6 21812 19.05
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Силовики против Путина — 2 В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин…

5 96 6 292240 21.05
Блоги

+ Дмитрий Гордон: Эти интервью были сделаны в содружестве со спецслужбами Украины Дмитрий Гордон: Эти интервью были сделаны в содружестве со спецслужбами Украины Показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывания кровавой бойни на Донбассе…

5 250 6 99663 19.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8543675
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4496384

Сегодня в эфире