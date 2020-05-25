5-летнюю девочку, которую родители с рождения держали в больнице, забрали в новую семью

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

В декабре «Медуза» опубликовала материал о девочке, которая с рождения на протяжении пяти лет жила в московском перинатальном центре. Родители утверждали, что их дочь по состоянию здоровья не может покинуть медицинский центр «Мать и дитя». Однако врачи никакого серьезного диагноза не обнаружили и попросили забрать ребенка.

После публикации органы опеки обратились в суд с требованием ограничить родителей девочки в правах. Суд исковое заявление удовлетворил, и обязал родителей ребенка выделять по четверти доходов на его содержание.

В апреле стало известно, что девочке нашли другую семью и планируют оформить все соответствующие документы.

Как отметила Ольга Ярославцева, сейчас девочка уже покинула перинатальный центр. И в ее судьбе все складывается хорошо.

При этом уполномоченная по правам ребенка отказалась сообщить подробности, сославшись на «определенные этические моменты».