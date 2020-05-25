Чиновники в Липецкой области обсуждали, как переписать статистику по коронавирусу

Это следует из опубликованной аудиозаписи переговоров главы региона Игоря Артамонова со своими подчиненными.

На записи, которую со ссылкой на некоторые телеграм-каналы опубликовало интернет-издание Znak.com, слышны голоса, похожие на Артамонова и вице-губернатора Липецкой области Александра Ильина. Глава региона несколько раз говорит своим подчиненным о необходимости поменять цифры по коронавирусу. Но ему отвечали, что это сложно. При этом о какой именно статистике идет речь, из фрагмента переговоров не ясно.

Подлинность аудиозаписи подтвердил сам Артамонов. Сначала он утверждал: за статистику по коронавирусу в Липецкой области отвечают несколько служб, в результате чего даются неверные данные, которые ниже, чем есть на самом деле. Но губернатор вновь не уточнил, идет ли речь, в частности, о статистике заболеваемости или смертности. Лишь в разговоре с интернет-изданием «МБХ медиа» Артамонов уверял, что он говорил о количестве сделанных тестов на коронавирус на 100 тысяч человек – именно этот показатель, утверждают власти региона, оказался занижен. При этом к чиновникам, допустившим подтасовку, санкции применять не будут.

Губернатор Липецкой области уже оказывался в центре скандала после публикации аудиозаписи, на которой он говорил о применении химикатов для разгона нарушителей режима изоляции. В администрации региона тогда утверждали, что слова вырваны из контекста.

По официальным данным, коронавирусом в Липецкой области заболели около 1700 человек. Пятеро из них умерли.