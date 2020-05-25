В Москве после почти двухмесячного перерыва возобновили работу МФЦ, где можно получить госуслуги

По крайней мере, возле одного из МФЦ сегодня даже возникла очередь.

Открытие центра «Мои документы» стало для москвичей событием долгожданным. В одном из офисов на Смоленском бульваре, недалеко от здания МИДа сегодня около полудня даже выстроилась очередь из 15-20 человек. Внутрь пускали по одному человеку. Те, кто заранее записался на прием через сайт Госуслуг терпеливо ждали приглашения внутрь. Немало было и тех, кто проигнорировал призыв властей записать заранее.

Очередь в МФЦ довольно быстро рассосалась. Стоит отметить, что все посетители были в масках и перчатках. Те же средства защиты, а также специальные экраны были и на сотрудниках «Моих документов». Они периодически напоминали про безопасную дистанцию. Коммунальные службы успели обработать плитку перед входом специальными дезинфицирующими средствами.

Подмосковье уже открыло свои МФЦ для юридических лиц. Со следующей недели центры начнут принимать простых граждан, пообещал сегодня губернатор области Андрей Воробьев.