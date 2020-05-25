Западный окружной военный суд Петербурга не пустил слушателей и журналистов на заседание по «делу Сети»

Слушание прошло сегодня в Петербурге. Защите отказали в просьбе организовать трансляцию процесса в интернете, а около здания задержали двух активистов.

Суд отклонил практически все ходатайства адвокатов. Они просили отложить слушания до конца карантина, допустить представителей СМИ и публику в зал, или обеспечить видеотрансляцию заседаний. Судьи отказали в этих просьбах, и разрешили лишь передавать видео с мобильных телефонов защитников. В зал не пустили даже родителей одного из подозреваемых Юлия Бояршинова. Его отец Николай перед зданием развернул плакат в поддержку сына, однако убрал его по требованию полиции. Двоих активистов задержали неподалёку, хотя они не проводили никаких пикетов. Подсудимым не дали средств защиты, только в зале им вручили маски и перчатки. Суд также не счёл это препятствием к рассмотрению дела. Адвокат Виталий Черкасов попросил дополнительное время, чтобы допросить специалистов и свидетелей. По его словам, им трудно приехать из других городов из-за противовирусных ограничений. Однако судьи оставили защите только два дня и предупредили, что уже в четверг проведут финальный допрос подозреваемых.

Напомним, петербужцев Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова обвиняют в том, что они участвовали в так называемом террористическом сообществе «Сеть». Ранее семь пензенских фигурантов дела получили большие сроки лишения свободы.

Обвиняемые утверждают, что оговорили себя под пытками. Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России.