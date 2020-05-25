Прокуратура требует приговорить к 18 годам строгого режима Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже

Защита Уилана настаивает на его невиновности, — об этом «Эху» сказал адвокат Владимир Жеребенков.

Оглашение приговора Полу Уилану назначено на 15-е июня.

Пола Уилана задержали в Москве за несколько дней до наступления 2019-го года. Он утверждает, что приехал в российскую столицу по приглашению на свадьбу друга, также бывшего морпеха, женившегося на россиянке. В стране до этого он был много раз, в том числе по работе, но языка почти не знает. На момент задержания работал директором по безопасности американской компании, производящей детали для автомобилей. У родившегося в Канаде, но прожившего большую часть жизни в Соединенных Штатах Уилана четыре гражданства – США, Великобритании, Ирландии и Канады, к посольствам всех четырех стран он обратился за помощью. Сотрудники диппредставительств ходили к нему на заседания.

Из официальных источников об обвинениях в отношении Уилана практически нет информации – дела по этой статье засекречены. По словам адвоката, ФСБ начала слежку за бывшим американским военным задолго до его задержания. Известно, что, по версии следствия, он работал на американские спецслужбы. У Уилана нашли флешку со списком личного состава одного из оперативных ведомств ФСБ. Сам обвиняемый был уверен, что там фотографии с его прошлых поездок в Россию. Флеш-накопитель ему передал давний знакомый, оперативник ФСБ. Как писала газета «Коммерсант», американец убежден, что тот его и подставил, чтобы получить повышение по службе, а также не возвращать долг на сумму около 100 тысяч рублей. Уилан настаивает на своей невиновности.

Он называет свое дело «абсурдным политическим похищением». 50-летний обвиняемый неоднократно жаловался на то, что подвергается в СИЗО насилию и унижениям, ему отказывают в медицинском обслуживании. Семья Пола уверена в его невиновности.