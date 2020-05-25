Российские власти призывают россиян отдыхать внутри страны, не выезжая за границу

Об этом, в частности, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение. Остались только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта российские власти полностью закрыли границы.

Рекомендация воздержаться от турпоездок за рубеж продолжает действовать, — напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

О том, что выезжать за рубеж крайне нежелательно сказала и главный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, при возвращении на родину россияне должны будут самоизолироваться на две недели за свой счет.

Одновременно объявлено, что с 1 июня в России начнут постепенно снимать ограничения для внутреннего туризма.

Все крупные российские туроператоры переориентировались на внутренний туризм с 2014 года, — сказала в эфире «Эха» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

По данным ВЦИОМ, только 4% россиян планируют в этом году летний отпуск за границей. 61% останутся дома. Россияне готовы потратить на летний отдых в среднем по 50 тысяч рублей на человека. Как объяснили эксперты ВЦИОМ, соотечественники испытывают материальные сложности и это стало важным ограничителем в организации отдыха.



В прошлом году россияне совершили почти 18 миллионов туристических поездок за рубеж. При этом внутренний туризм все равно преобладал.

Согласно данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году россияне выехали за рубеж 48 миллионов раз. Впрочем, далеко не всегда эти поездки были туристическими – таких насчитывалось лишь около 18 миллионов. Самым популярным направлением для отдыха российских граждан по-прежнему оставалась Турция, за ней с большим отрывом следовали Германия, Италия, Таиланд и Испания.

В начале этого года, до того, как эпидемия коронавируса набрала обороты, россияне продолжали активно выезжать за рубеж. Даже в середине марта, когда в разных странах уже начали вводить карантин, за рубежом, по оценке Ростуризма, по-прежнему находились около 100 тысяч туристов – и речь шла лишь об организованных группах, в действительности это число было еще больше.

Данные по всему внутрироссийскому туризму сложнее поддаются подсчету, но эта статистика явно превышает число поездок за рубеж. Так, по подсчетам Ассоциации туроператоров России, только в трех южных регионах – Краснодарском крае, Крыму и на Ставрополье – отдохнули 25 миллионов человек.

Что касается въездного туризма в Россию, то там показатели были намного скромнее. С туристическими целями в нашу страну в прошлом году въехали около 5 миллионов иностранцев. Большинство из них составляли граждане Китая.

Ранее власти Турции сообщали, что вели переговоры о восстановлении турпотока с Россией. Анкара надеется возобновить авиасообщение между странами в середине июля.

Россияне пока не готовы ехать куда-то отдыхать, — считает владелец отеля Гельвеция в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.

Предполагается, что с 1 июня в некоторых российских регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Курорты откроются при благоприятной эпидемиологической обстановке.