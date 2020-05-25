Из МВД уволили двух генералов, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Согласно этим данным, речь идёт о заместителях начальника следственного департамента МВД генералах юстиции Александре Краковском и Александре Бирюкове. Источник добавил, что решается вопрос об увольнении ещё одного фигуранта дела – старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Александра Брянцева. Собеседник агентства утверждает, что все трое содействовали в переводе из СИЗО под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Альберта Худояна, за что получили 10 миллионов рублей. По данным источников, свидетелем по делу проходит бывший замминистра внутренних дел Александр Романов.