Из МВД уволили двух генералов, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Согласно этим данным, речь идёт о заместителях начальника следственного департамента МВД генералах юстиции Александре Краковском и Александре Бирюкове. Источник добавил, что решается вопрос об увольнении ещё одного фигуранта дела – старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Александра Брянцева. Собеседник агентства утверждает, что все трое содействовали в переводе из СИЗО под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Альберта Худояна, за что получили 10 миллионов рублей. По данным источников, свидетелем по делу проходит бывший замминистра внутренних дел Александр Романов.
2020-05-25T17:34:29+03:00
2020-05-25T17:34:29+03:00
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17:34, 25 мая 2020
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