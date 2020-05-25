В Свердловской области два человека погибли, двое пострадали из-за ураганного ветра

Местный сайт 66.ру пишет, что штормовой ветер ломает деревья, рушит остановки, повреждает фасады домов. В одном из районов на стройке ветром сдуло кран – он упал на территории строящейся гимназии. На территории детского сада ветер с корнем вырвал ель, дерево упала на здание садика, где находились дети. Сейчас их эвакуируют. В центре города остановилось движение троллейбусов.
2020-05-25T17:31:32+03:00
2020-05-25T17:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 25 мая 2020
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