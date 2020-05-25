Испания вслед за некоторыми европейскими странами объявила о постепенном снятии ограничений для туристов

Королевство намерено отменить обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну из-за рубежа. В правительстве Испании приняли решение отменить эту меру с 1 июля. Это совпадает с планами кабинета министров страны открыть границы для туристов: сейчас они закрыты, а авиасообщение серьезно ограничено. При этом, правда, с некоторыми ограничениями сегодня открыли пляжи для купания.

В Греции же границы для иностранцев готовы открыть еще раньше – с 15 июня. Правда, пока только для жителей 20 стран – и Россия не в их числе. Внутренний туризм, тем временем, в стране постепенно возобновляется уже сейчас. Местным жителям с сегодняшнего дня разрешили поездки с континентальной части Греции на острова и обратно.

Передвижения между своими регионами намерена открыть и Италия, одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Планируется, что это произойдет уже с 3 июня.

В Европе число выявленных случаев коронавируса за сутки составило около 15 тысяч, их них около 80% приходится только на три страны: Россию, Великобританию и Белоруссию.