Собянин пообещал в ближайшее время смягчить действующие в Москве ограничения

В своем блоге градоначальник написал, что это стало возможным, поскольку ситуация с распространением коронавируса в прошедшие выходные продолжала постепенно улучшаться.

Следующим этапом снятия ограничений в столице должно быть разрешение прогулок и занятий спортом на открытом воздухе, — сказала в эфире «Эха» депутат Мосгордумы от партии Яблоко Дарья Беседина.

Беседина добавила, что открытие непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг это сложная процедура, требующая специальной подготовки