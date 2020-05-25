Попова: Масочный режим в стране придется соблюдать в ближайшие один-два месяца

Это заявила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что ежедневно регистрируемое число случаев заболевания снижается. При этом, по мнению Поповой, сказать, что вирус ушел и случаев заболевания нет, сейчас не может ни одна страна мира.

Глава Роспотребнадзора добавила, что планируя отпуск надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается.

«На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск(заразиться коронавирусом) остается», — сказала Попова.