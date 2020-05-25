Вице-премьер Чернышенко: С 1го июня РФ начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма

На первом этапе, по словам Чернышенко, будут открыты санатории с медицинской лицензией. Предпосылок для восстановления выездных туристических потоков пока нет, считает вице-премьер. Двухнедельный карантин для въезжающих в РФ пока остается обязательным.

По его словам, еще есть опасность второй волны коронавируса.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова также сказала, что ее ведомство не видит предпосылок для быстрого восстановления международного туризма. По ее словам, надо дать россиянам возможность безопасно отдохнуть внутри страны. Догузова добавила, что Ростуризм рассчитывает на этой неделе вместе с Роспотребнадзором доработать рекомендации, позволяющие отелям и другим объектам размещения выйти из карантина.