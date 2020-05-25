Суд в Германии обязал компанию Фольксваген выплатить компенсации владельцам автомобилей с дизельными двигателями, для которых концерн занижал показатели вредных выбросов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение принято по иску одного из клиентов. Он требовал вернуть полную стоимость автомобиля – более 30 тысяч евро. Суд постановил выплатить ему 26 тысяч и признал, что клиенты в целом имеют право на подобные компенсации. В судах Германии сейчас находится 60 тысяч подобных исков.