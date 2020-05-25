Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемого в захвате заложников в отделении «Альфа-Банка»

34-летинй уроженец Нижневартовска Алексей Барышников взят под стражу до 23 июля. По данным следствия, в минувшие выходные Барышников под угрозой взрыва взял в заложники несколько человек в помещении банка на Земляном валу в Москве.

К моменту штурма в заложниках оставался один посетитель. Он не пострадал. Захватчика задержали. Взрывного устройства при нем не нашли. Барышников признал вину.

Агентство Интерфакс писало, что у молодого человека есть видимые признаки душевного расстройства. Согласно одной из версий, он захватил заложников из-за долгов по кредитам.