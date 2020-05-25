Правительство до октября запретило ввозить в Россию бензин, керосин, дизельное и некоторые другие виды топлива

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение объясняют необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива.

Между тем, в начале апреля источники РБК говорили, что правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.

Никакой необходимости вводить запрет на импорт топлива у правительства не было, просто оно хочет удержать высокие цены на нефтепродукты. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Это означает, что высокие цены буду сохраняться, потому что топливо, которое собирались импортировать, оно намного дешевле. Все это связано с политикой правительства, то есть, как можно больше взять с населения. В данном случае в виде платы за топливо. Поскольку у нас завышенные цены, которые не соответствуют ценам в соседних странах. Правительство собирается в виде акцизов с топлива взимать плату больше, чем это делают в других странах. Это просто обдираловка», — подчеркнул он. М.Крутихин напомнил, что импортное топливо стало дешевле российского с марта этого года, когда цены на нефть упали вслед за распадом сделки ОПЕК+.