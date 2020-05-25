Вакцина, разработанная исследовательским центром имени Гамалеи, прошла успешное испытание на ее разработчиках

После введения препарата у людей вырабатываются антитела к вызывающему COVID-19 коронавирусу.

У сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые согласились протестировать на себе разрабатываемую вакцину от коронавирусной инфекции, обнаружены антитела к вызывающему заболевание вирусу. Об этом заявил в эфире «Первого канала» директор Центра Александр Гинцбург.

Руководитель Центра сообщил также, что в результате испытаний вакцины у подопытных сотрудников не было выявлено никаких побочных эффектов.

Александр Гинцбург также выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 разработанным препаратом может стартовать уже в начале осени.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19