Москва пока остается единственным регионом, где голосование по поправкам в конституцию может пройти дистанционно

Об этом заявила глава ЦИК.

В масштабах страны дистанционное голосование применяться точно не будет. По словам Эллы Памфиловой, речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, на основе примененной ранее московской технологии. Губернаторы должны сами проявить инициативу и доказать способность выполнить предъявленные ЦИК требования, сказала глава избиркома в интервью «Российской газете».

Впрочем, заявки пока никто, кроме Москвы, в комиссию не отправлял. Слухи о конкретных регионах, где дистанционное голосование может пройти, недостоверны, заявила Памфилова интервью РИА Новости.

На федеральных выборах в сентябре голосование в электронном формате может быть обкатано в одном-двух регионах. Так Памфилова прокомментировала возможности, которые ЦИКу дает новая редакция закона о выборах, одобренная президентом на прошлой неделе

Голосование по поправкам перенесли с апреля из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что его перенесут на конец июня или начало июля.