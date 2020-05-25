Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал россиянам не планировать отдых за границей, чтобы исключить риск распространения коронавируса. Этим летом, по словам Мишустина, отдыхающих смогут принять российские санатории.

Все крупные российские туроператоры переориентировались на внутренний туризм с 2014 года, — сказала в эфире «Эха» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, объемы туристических услуг будут зависеть от цен на перелеты и размещение.

По данным ВЦИОМ только 4% россиян планируют в этом году летний отпуск за границей. 61% останутся дома.

Россияне готовы потратить на летний отдых в среднем по 50 тысяч рублей на человека. По словам экспертов ВЦИОМ, соотечественники испытывают материальные сложности в период пандемии и это стало важным ограничителем в организации отдыха.

Испания откроется для иностранных туристов в июле. Власти заявили, что готовы дать гарантии, что туристы не будут подвергаться рискам. При этом премьер-министр Педро Санчес призвал самих испанцев планировать отдых внутри страны. Испания одна из самых пострадавших от коронавируса стран. Заразились более 230 тысяч человек. Скончались свыше 28 тысяч.

Власти Японии сообщили, что собираются компенсировать туристам часть затрат на поездку. С 1 июля собирается принимать зарубежные авиарейсы Греция. С этой же даты планирует открытие границ для иностранцев Грузия.