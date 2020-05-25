Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу грозит туроператорам дальнейшими потерями – директор АТОР

Призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина к россиянам воздержаться от поездок за границу грозит туроператорам дальнейшими финансовыми потерями. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ломидзе.

«Ситуация, которая сложилась сейчас, ударила не только по выездному туризму, но и по всем ключевым игрокам. В связи с заявлением главы правительства Мишустина о том, что россиянам пока нежелательно выезжать за границу, чтобы не завозить заразу, это коснется не только наших граждан, но и важнейшей сферы — въездного туризма, то есть иностранцы к нам тоже приезжать не смогут. А это основная доходная статья», — отметила М.Ломидзе.

Что касается альтернативных вариантов, по словам директора АТОР, турбизнес еще с 2014 года переориентировался на внутренний рынок. «Все крупные туроператоры этим занимаются. Вопрос в расширении объемов в этом сезоне, а это во многом зависит от цен на перелеты и на размещение», — заключила М.Ломидзе.

25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок. На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава правительства напомнил, что приближаются лето и традиционный сезон отпусков. При этом ряд стран заявляют о смягчении ограничений.

В феврале Ассоциация туроператоров России предварительно оценила общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией коронавируса в 27 млрд рублей.