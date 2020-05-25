Мурашко: Более 150 тысяч российских медиков получили надбавки за апрель за работу с коронавирусными больными

Более 150 тысяч российских медиков в 85 регионах получили надбавки за апрель за работу с коронавирусными больными, — сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, начались выплаты за май.

В свою очередь, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил, что на президентские выплаты уже направлено более 10 с половиной миллиардов рублей.