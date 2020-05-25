Памфилова: Пока ни один регион России не подавал заявки на дистанционное электронное голосование по поправкам

Пока ни один регион России не подавал в ЦИК заявки на проведение дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию, — заявила РИА глава Комиссии Элла Памфилова. По ее словам, готовность провести общероссийское голосование в электронной форме до сих пор выражала только Москва.

Ранее Памфилова говорила, что дистанционный формат на голосовании по поправкам может быть использован максимум в 3-4 регионах на основе московской технологии.