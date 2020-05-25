Потери операторов связи могут составить 200 млрд рублей из-за проекта по бесплатному доступу к соцзначимым сайтам

Потери операторов связи могут составить 200 млрд рублей из-за проекта по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии РСПП по связи и ИТ Ирина Левова.

«Оценка потерь сейчас проводится операторами связи. Но некоторые компании уже объявили свои потери по итогам предоставления бесплатного доступа в период ограничительных мер из-за пандемии — это порядка 20% выручки», — отметила она.

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. 26 мая должно завершиться общественное обсуждение документа. В свою очередь, главы четырех региональных ассоциаций операторов связи предупредили о значительных рисках снижения качества услуг и банкротства для небольших провайдеров в случае принятия данного законопроекта.

По словам И.Левовой, эти опасения оправданы. «Бесплатный доступ к большому количеству ресурсов приведет к тому, что производительность сетей связи будет намного медленнее; кроме того, вырастут другие тарифы для конечных пользователей», — пояснила она.

Как уточнила эксперт, предоставление безвозмездного доступа к социально значимым ресурсам обычно субсидируется государством. «Такая практика существует в мире. Или же правительство снижает налоговое бремя. Но у нас пока речи об этом не идет. Надеемся, что это изменится», — заключил И.Левова.