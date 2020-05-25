В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского

Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей. Как сообщает питерское издание «Фонтанка», закрасить граффити поручила завхоз школы №189, на территории которой находится здание. В школе делать граффити нельзя, — объяснила завхоз «Фонтанке».