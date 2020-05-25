Адвокат администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова утверждает, что его не допускают к задержанному

Вчера Худякова доставили в Москву из Вологды.

До сих пор не ясно, в чем именно обвиняют Худякова. Об этом интернет-изданию Znak.com рассказал его адвокат Максим Пашков. Он утверждает, что его до сих пор не допустили к одному из руководителей проекта «Омбудсмен полиции». При этом в изоляторе говорят, что Худякова уже увезли в суд для избрания меры пресечения. Агентству ТАСС Пашков рассказал, что его подзащитного следствие попросило арестовать. Между тем в Тверском районном суде говорят, что материалы ходатайства по Худякову пока не поступали.

На днях у Игоря Худякова прошли обыски в его доме в Вологде. Оттуда его доставили в Москву. В тот же день в столичном управлении МВД объявили о возбуждении еще одного уголовного дела против основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На сей раз оно касается изготовления и распространения порнографии группой лиц. Является ли Худяков одним из фигурантов этого дела, до сих пор официально неизвестно, хотя его жена рассказывала правозащитному проекту «ОВД-Инфо», что именно делом о порнографии силовики объясняли обыски в его доме.

С начала мая Владимир Воронцов находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве денег у полицейского. Сам он свою вину не признает и считает, что его преследуют за правозащитную деятельность в рамках проекта «Омбудсмен полиции».