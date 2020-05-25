Власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации в стране, объявленного из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сегодня сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Между тем, режим чрезвычайной ситуации оставался только в зоне Большого Токио и окружающих его префектурах, а также на самом северном острове Хоккайдо, — напоминает корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин.

По словам Головнина, премьер-министр несколько раз напомнил о высокой вероятности второй волне заражения.