В ФСИН подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом в столичном СИЗО «Лефортово»

В Федеральной службе исполнения наказания подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом в столичном СИЗО «Лефортово». О том, что арестанты, в том числе фигуранты громких дел, подхватили инфекцию, стало известно несколько дней назад.

В московском следственном изоляторе Лефортово выявлены три случая подозрения на коронавирус среди лиц, содержащихся под стражей, утверждают в пресс-службе ФСИН. Там сообщили, что все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части СИЗО, заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Всех, кто контактировал с заболевшими, изолировали, их тестируют на наличие коронавируса. О том, что в Лефортово трое заболевших рассказали в Общественной наблюдательной комиссии в субботу. Сообщалось, что инфицированы основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в хищении и растрате, а также Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко — фигуранты дела о хищении при реконструкции резиденции президента. При этом, по данным газеты «КоммерсантЪ», болен еще как минимум один арестант. Адвокаты обвиняемых намерены просить суд об изменении их подзащитным меры пресечения.

В середине мая во ФСИН сообщили, о том, что подтверждено более 700 случаев заражения сотрудников службы и заключенных.