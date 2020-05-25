Прокурор потребовал приговорить к 18-ти годам колонии строгого режима Пола Уилана

Он обвиняется в шпионаже. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Владимир Жеребенков. Приговор будет оглашен 15-го июня. Уилан настаивает на своей невиновности.

Пол Уилан – гражданин четырех стран: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Ранее Мосгорсуд продлил его арест до 13-го сентября. Уилан находится в СИЗО «Лефортово».

Защита обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана шокирована требованием прокурора приговорить его к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Владимир Жеребенков. «Я в шоке от такого жестокого требования наказания в виде 18 лет колонии строгого режима со ссылкой на доказательства, о которых говорит обвинение. В частности, прокурор считает Уилана кадровым разведчиком (предположительно полковником) Разведывательного управления Министерства обороны США. Якобы он собирал секретные сведения, и вина его доказана», — сказал адвокат.

При этом В.Жеребенков напомнил, что сам Уилан настаивает на своей невиновности. «Защита обращает внимание, что вся инициатива исходила от одного свидетеля обвинения, который, как мы предполагаем, под контролем сотрудников ФСБ совершил провокацию — подкинул Полу флешку. Уилан думал, что там фотографии их совместного отдыха в Сергиевом Посаде — он знает этого гражданина порядка 10 лет», — уточнил адвокат.

По словам В.Жеребенкова, помимо этого человека в суде было допрошено еще 11 свидетелей. «В основном это были военнослужащие, и все они заявили, что Пол их не вербовал и никакой секретной информацией у них не интересовался», — заключил он.