В Чехии с сегодняшнего для снимается большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Разрешены массовые мероприятия, открываются бары, рестораны, кафе и отели. В школы могут вернуться ученики начальных классов. Посещение будет добровольным. Кроме того, с сегодняшнего дня смягчаются правила ношения защитных масок. Они пока обязательны в закрытых помещениях и в общественном транспорте.