Трех заключенных в СИЗО «Лефортово» проверяют на коронавирус, — сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Как рассказал ТАСС информированный источник, один из заключенных во время поездки в суд общался с адвокатом, который оказался инфицирован коронавирусом.