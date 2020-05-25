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14:33, 25 мая 2020

Прокурор требует приговорить обвиняемого в шпионаже американца Уилана к 18 годам

Гособвинение в понедельник потребовало приговорить обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана к 18 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.



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