Всю жизнь прожившую в больнице пятилетнюю девочку забрали в семью

До недавнего времени они продолжала находиться в учреждении, несмотря на постановление суда.

Все решения суда исполнены, с девочкой все в полном порядке, сообщила агентству РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. По ее словам, ребенок больше в перинатальном центре «Мать и дитя», где она жила с рождения, не находится, у нее все складывается хорошо. При этом никаких подробностей о том, где именно находится девочка, в какой семье, она не раскрыла, отметив, что «есть определенные этические моменты», о которых омбудсмен не может говорить по просьбе всех участников процесса. Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова была удивлена, узнав сегодня от прессы, что девочку забрали. Где она находится, защитница не знает. Лукманова напомнила, что в начале апреля уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщала, что девочке нашли замещающую семью, но документы оформят только после снятия карантинных ограничений по коронавирусу. Историю девочки, которую родители вот уже пять лет отказываются забирать из перинатального центра домой, уверяя, что она больна, стала известна полгода назад. В феврале суд постановил, что ребенка следует передать под опеку органов соцзащиты.

Родителей девочки ограничили в правах, апелляцию они проиграли. Судебные разбирательства продолжаются – семья хочет оспорить акт об оставлении ребенка в больнице, который подавала на родителей клиника.