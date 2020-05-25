Москвичи жалуются на трудности при обращении в МФЦ, которые сегодня возобновили работу

Впрочем, сотрудникам учреждений удается оперативно решать проблемы.

Возле центра «Мои документы» на Смоленском бульваре около полудня столпились полтора десятка человек. Плитку перед входом только что продезинфицировали, но, несмотря на разметку, москвичи в масках стояли плотно друг другу. Сотрудники учреждения возле двери просили соблюдать социальную дистанцию.

Собравшихся можно было поделить на два категории. Тех, кто записался, и тех, кто, как и Елена, решил идти сразу в МФЦ.

— У меня нет интернета. Я не знаю, как записаться. По телевизору сказали, что будут работать только на выдачу. А мне надо справку сдать. Молодой человек сказал: всех пропущу, я постараюсь вашу проблему решить.

Консультант МФЦ слово сдержал, документы у москвички вскоре приняли. Громче всех возмущался седой мужчина. Предварительную запись он проигнорировал. Боится утечки своих личных данных.

— Вы с ума сошли. Я в принципе никуда записываться не хочу. Мне справку получить и все.

Прибегнуть к хитрости при записи на замену загранпаспорта пришлось Дмитрию. Работой сайта он не доволен.

— Это заняло минут 20. Очень не интуитивно. Когда услуга накладывалась с адресом МФЦ, выдавалась ошибка. Услуга загранпаспорта была неактивна. Пришлось другую выбрать.

Константин сервисом доволен. Он наконец-то переоформил свое водительское удостоверение.

— Я сегодня записался на 11:20. На почту пришел номер записи. Подошел ко времени, меня сразу запустили. Сами сотрудники относится к посетителям хорошо.

Помогли сотрудники МФЦ и многодетной матери, которой после переезд а в центр нужно переоформлять целых ворох документов. Женщина получила ответы на все свои вопросы. Очередь довольно быстро рассосалась. Представитель МФЦ сказал, что старается придерживаться гибкого и индивидуального подхода ко всем посетителям, но от подробных комментариев отказался.

Центры по оказанию государственных услуг заработали сегодня и в Подмосковье.

Желающих сегодня, в первый день после снятия ограничений, воспользоваться услугами каршеринга в Москве не так много. Как рассказала в интервью «Эху Москвы» сооснователь компании «БелкаКар» Екатерина Макарова, машин берут мало, поскольку мешает пропускная система, и автомобиль можно взять в аренду пока минимум на 5 дней.

Аренда автомобилей KIA на 5 дней стоит 7 тысяч, а «Мерседеса» – 9 тысяч.

Следующий этап снятия ограничений в Москве предусматривает открытие непродовольственных магазинов, а также предприятий сферы бытовых услуг. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил заммэра Владимир Ефимов. Конкретных сроков он не назвал.